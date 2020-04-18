2020-04-17T16:31:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 18 апреля 2020 года: в городе зафиксировали 20 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 18 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в Татарстане сейчас выявлено 144 случая заражения.Всего же в Татарстане сейчас выявлено 144 случая заражения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Набережных Челнах с начала пандемии выявлено 20 случаев коронавируса. О последнем из них стало известно накануне.

Всего же в Татарстане выявлено 144 случая заражения (65 – завозные, 79 - контактные). 82 инфицированных в стационарах, 34 - на амбулаторном лечении, 28 - выздоровели, в том числе одна беременная женщина. Летальных случаев не зафиксировано.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1064 человека. В Татарстане проведено 28178 тестов на COVID-19, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О НАРУШИТЕЛЯХ

В Татарстане до сих пор действует режим полной самоизоляции. Людям запрещается выходить из дома без крайней необходимости или специального цифрового пропуска. Тем, кто работает, несмотря на ограничения, нужно иметь при себе справку от начальства.

Однако житель Набережных Челнов решил сделать себе такую справку самостоятельно. Сделал, а после предъявил полицейским. Однако стражи правопорядка поняли, что документ фиктивный и задержали мужчину. Теперь ему может грозить до шести месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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