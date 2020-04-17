2020-04-17T16:39:28+03:00
Общество

«В Макдоналдсе закрыты двери»: Семья из Татарстана сняла клип про самоизоляцию

В нем ученица признается, что скучает по школе [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В Нижнекамске семья сняла шуточный ролик про самоизоляцию, песню для которого исполнила школьница Амина Амирова. Клип в своем аккаунте в инстаграме и на каналее Youtube выложил отец девочки – музыкант Руслан Амиров.

Композицию девочка спела на мотив песни Филиппа Киркорова «Ибица», на которую, напомним, в 2018 году про нижнекамск спел «Хор Светлакова».

– Нам сегодня не до сна – это самоизоляция! Как раньше мы не можем спать, ведь дом свой запретили покидать. Нижнекамск. В Макдоналдсе закрыты двери, мы дома уже три недели. Tik Tok и Instagram в смартфоне – время есть. Нижнекамск. Онлайн уроки, как спасенье. Отец сходил - купил печенье. По школе я скучаю очень, между прочим, – поется в песне.

В Нижнекамске семья сняла клип про самоизоляцию.Видео: youtube.com/user/Rooslanchik

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска, Амина учится в 5В классе школы №37. Она занимается танцами в студии «Нардуган», а также посещает детскую музыкальную школу №4 по классу вокала. А ее отец работает сборщиком покрышек на местном предприятии. Именно на смене он сначала придумал текст песни, а затем и клип к ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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