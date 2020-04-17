В Чувашии выявлено 12 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 138
Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.
На данный момент в регионе выздоровели лишь двое инфицированных.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Утром в пятницу, 17 апреля, стало известно, что еще у 12 жителей Чувашии подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.
Так, с начала пандемии в регионе заразилось 138 человек, двое из которых уже выздоровели, а одна - 79-летняя женщина - скончалась в больнице.
Ранее глава Минздрава региона Владимир Степанов сообщал, что в 40% случаев инфекцию в Чувашию привозят из Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU