В Чувашии выявлено 12 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 138

Утром в пятницу, 17 апреля, стало известно, что еще у 12 жителей Чувашии подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе заразилось 138 человек, двое из которых уже выздоровели, а одна - 79-летняя женщина - скончалась в больнице.

Ранее глава Минздрава региона Владимир Степанов сообщал, что в 40% случаев инфекцию в Чувашию привозят из Москвы.

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