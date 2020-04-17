В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 15 человек. Такие данные в пятницу, 17 апреля, дал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе заразилось 138 человек. Выздоровели пока только двое, одна инфицированная - 68-летняя женщина - скончалась.

Напомним, накануне в центральной клинической больнице Ульяновска скончались два пациента, чьи первичные тесты на COVID-19 дали положительный результат. У одного из мужчин развился инсульт. У второго - остановилось сердце.

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