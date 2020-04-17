2020-04-17T12:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявлено 32 новых случая коронавируса: число зараженных выросло до 181

Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент COVID-19 в регионе победили 11 человек.На данный момент COVID-19 в регионе победили 11 человек.Фото: Александр АБРАМОВ
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В пятницу, 17 апреля, стало известно о 32 новых зараженных коронавирусом в Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, число инфицированных в регионе выросло до 181 человек, 11 из которых уже выздоровели, а одна скончалась.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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