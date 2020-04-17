В Марий Эл выявлено 32 новых случая коронавируса: число зараженных выросло до 181
Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
На данный момент COVID-19 в регионе победили 11 человек.Фото: Александр АБРАМОВ
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В пятницу, 17 апреля, стало известно о 32 новых зараженных коронавирусом в Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Так, число инфицированных в регионе выросло до 181 человек, 11 из которых уже выздоровели, а одна скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU