В Марий Эл выявлено 32 новых случая коронавируса: число зараженных выросло до 181

В пятницу, 17 апреля, стало известно о 32 новых зараженных коронавирусом в Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, число инфицированных в регионе выросло до 181 человек, 11 из которых уже выздоровели, а одна скончалась.

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