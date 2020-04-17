В Карсуне и Языково Ульяновской области вводится карантин из-за коронавируса

C 0:00 часов 18 апреля на территории Карсуна и Языково Ульяновской области вводится карантин. Об этом накануне в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава региона Сергей Морозов.

– Уже завтра (17 апреля) подпишу соответствующий Указ. Он будет содержать дополнительные меры по защите жителей. Как я уже говорил, мы предпринимаем сейчас все необходимые меры для стабилизации ситуации с медицинской помощью и лекарственным обеспечением в Карсунском районе. Весь алгоритм закрепим в Указе. Наш «медицинский десант» продолжит работу, – говорится в сообщении губернатора.

Также Морозов подчеркнул, что если карантинные меры не помогут локализовать очаг, будет введём режим ЧС.

– Не исключаю, что тогда режим ЧС будет распространён на другие районы области. Хочу отдельно предупредить глав муниципальных образований. Если я увижу с вашей стороны халатность и попустительство - приму решение об освобождении вас от занимаемой должности, – предупредил глава региона.

Напомним, 10 апреля стало известно, что медсестра из Карсунской районной больницы, вернувшаяся из ОАЭ и не сообщившая начальству об отпуске, заразила 34 человека. Ранее от женщины инфекцию подхватил и местный врач.

Накануне жителям помогали волонтеры-медики, студенты и преподаватели медицинского факультета УлГУ. Они обходили дома со специальной анкетой и спрашивали о самочувствии граждан.

В карсунской больнице уже назначен новый главный врач – Артур Сурков. Напомним, 12 апреля Сергей Морозов поручил подготовить приказ на увольнение прежнего руководителя Карсунской ЦРБ Евгении Рекиной. В Минздраве области сообщили, что причиной стали накопившиеся претензии к ее работе, а не только то, что сотрудница больницы стала источников заражение десятков людей covid-19.

Для работы резервной больницы в район направляют «медицинский спецназ»: бригада медицинских специалистов будет оказывать помощь до тех пор, пока их коллеги не смогут полноценно выйти на работу.

По данным Минздрава региона на 16 апреля, всего в Ульяновской области подтвердилось 123 случая заболевания коронавирусом. Два пациента уже выздоровели. Среди 121 случая заболевания 91 – у жителей именно Карсунского района. Там под наблюдением медработников на данный момент находятся 933 человека.