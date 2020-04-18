«Как я ее одну оставлю?!»: житель Татарстана отказался эвакуироваться из Таиланда из-за невесты

Когда в Казань пару дней назад прилетел самолет из Таиланда, я рассчитывала услышать голос бывшего коллеги, Рустема С. Он когда-то работал бильд-редактором в казанской «Комсомолке», а затем уехал в Таиланд. Нашел работу на удаленке, периодически писал и звонил. А недавно сообщил, что вместе с возлюбленной собирается прилететь в Казань. Дату не уточнил, а спустя время у нас уже ввели и карантин для тех, кто прибывает из-за рубежа, и самоизоляцию, отменили все заграничные авиарейсы.

Фото на память на фоне посольства России в Бангкоке, Королевство ТаиландФото: из личного архива героя публикации.

НЕ СМОГ ОСТАВИТЬ ЛЮБИМУЮ

Работать на удаленке оказалось не менее интересно, чем в офисе. Когда появилась информация, что скоро к нам вернутся спецрейсом туристы из Таиланда, честно сказать, реально надеялась, что среди них окажется и наш Рустем.

- Привет! Ты уже прилетел? Как дела? – написала я ему, а в ответ через пару часов пришло: «Привет! Нет, конечно! Я никуда не поеду, пока ситуация не стабилизируется, да и как я Кинтэ одну оставлю?!».

Кинтэ – гражданка Мьянмы, ей 27 лет. До пандемии работала в одном из ресторанов Чиангмая на севере Таиланда. С нашим Рустемом познакомилась лет 8 лет назад, и примерно столько же они живут вместе. В этом году хотели пожениться, Рустем даже колечко купил.

Планировали в этом году приехать в Россию, познакомиться с родными и знакомыми, расписаться. Но карантин из-за коронавируса внес свои коррективы. В Таиланде закрыты все рестораны, кафе, торговые центры и прочие места массового скопления людей. Кто-то, как и в России, переведен на удаленку, большинство также находится на самоизоляции.

- Как бы я оставил ее здесь, без средств к существованию?- говорит Рустем. – Из нас двоих сейчас работаю только я. Пишу компьютерные программы для одной американской компании. Заказов сейчас ощутимо меньше стало, но они пока есть. Этих средств нам хватает для оплаты съемной квартиры и на еду. Да и Кинтэ не является гражданкой России, так что увезти ее с собой в Татарстан я бы не смог. В Таиланде у нее, кроме меня, никого нет. Вернуться к себе на родину она пока не может - границы закрыты.

ЗА НАРУШЕНИЕ КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА – ГОД ТЮРЬМЫ

Режим самоизоляции в Таиланде объявили в конце марта. 23 марта Рустем и Кинтэ пошли в ближайший магазин за продуктами, и увидели пустые прилавки – как россияне смели буквально всю гречку, так и тайцы скупили всю лапшу быстрого приготовления. И туалетную бумагу!

Вот так в Таиланде раскупили лапшу быстрого приготовления и туалетную бумагуФото: из личного архива героя публикации.

Еще через несколько дней перед входом в магазин появился умывальник и рамка со спреем-антисептиком. Каждого заходящего в магазин с ног до головы брызгают антисептиком, а потом встречает камера с датчиком температуры, и санитайзер для рук.

- Живём нормально. Сидим дома. Все люди в масках на улицах. Везде бесплатные санитайзеры для всех. В магазинах продают только еду и средства гигиены. Остальные отделы закрыты. С 10 по 20 апреля запрещена продажа любого алкоголя, - отметил Рустем.

Теперь в магазин можно зайти только после спецобработкиФото: из личного архива героя публикации.

Из-за этого вируса, сетуют Рустем и Кинтэ, отменили все празднования, связанные с тайским новым годом, который называется Сонгкран. Это когда все друг друга поливают водой.

А в начале апреля в стране ввели комендантский час – с 22.00 и до 4.00 появление на улице запрещено. Наказание - штраф 50 тысяч бат (примерно 100 тысяч рублей) или 1 год тюрьмы.

ВСЕ СИДЯТ ДОМА

В Чиангмай, как и в других городах Таиланда, закрыты бассейны, спортивные залы, школы, салоны красоты, парикмахерские, отели. Местное население относится к угрозе заражения очень серьезно – предпочитает сидеть дома. Этого же настоятельно требует и правительство. Регулярно публикуют сведения о заболевших и выздоровевших.

- В тот день, когда самолет улетел, 16 апреля, в Таиланде было 2672 – случаев заболевания, 1593 выздоровевших, 1033 всё ещё находятся на лечение и 46 – смертей, - вспоминает Рустем. - По статистике на Пхукете больше всего случаев заражения. Тест на коронавирусную инфекцию здесь стоит от 200 до 300 американских долларов.

А как же виза? Что делать, если она истекает? Но правительство Таиланда уже автоматически продлило трудовым мигрантам визы до 30 ноября. У нашего Рустама виза долгосрочная, он студент местного вуза.

Уже в эти выходные Таиланд открывает свои границы с Малайзией.