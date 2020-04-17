«С душевной заботой о долгом твоем счастье»: О чем думал на войне 18-летний солдат из Казани

История знает много кровопролитных военных конфликтов. Но Великая Отечественная война для россиян стоит особняком - она коснулась каждой семьи. Только всеобщим напряжением сил, каждодневными подвигами на фронте и в тылу была завоевана Победа.

9 мая мы отметим 75 лет с момента триумфа нашего народа над фашизмом. В преддверии знаковой даты «Комсомольская Правда-Казань» проводит свой Бессмертный полк - мы расскажем истории татарстанцев о том, как ковалась Победа. Сегодня публикуем первую.

«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ…»

Эти слова Булата Окуджавы навсегда объединили множество семей в 20 веке. У каждой из них своя личная военная история. Часто трагическая: «пал смертью храбрых», «пропал без вести»… Многие солдаты и офицеры вернулись инвалидами. Но 13 миллионам военнослужащих повезло вернуться домой.

Одним из счастливчиков был свекор Светланы Сагитовой - Сагитов Вагиз Яхьевич, 1925 года рождения. Был призван на фронт в свои неполные 18 лет из Казани.

Семья Сагитовых жила в Казани на улице Федосеевской в полуподвальном доме, который по весне заливало так, что всю утварь поднимали наверх. Взрослые - по колено в воде, зато младшие дети пускали кораблики.

С начала войны ушли на фронт отец и два брата, старший брат Заит имел бронь. А сам Вагиз после семилетки, пока не получил паспорт, кем только не работал: курьером, помощником инспектора Госстраха, промышлял на совхозных огородах. Когда был получен «дубликат бесценного груза», устроился на оборонный завод, эвакуированный из Ленинграда.

Многие, наверное, видели фото военных лет - мальчика на ящике, когда подросткам, чтобы они могли дотянуться до станка, подставляли коробки. Так было и с юным Вагизом.

- Я был очень мелкий, не доставал до станка, и мастер соорудил мне помост из ящиков. Огненная стружка уже не била в лицо, и я не боялся пораниться, - вспоминал Вагиз Яхьевич. - Работали по 12 часов без перерыва. С начала войны перестали ходить трамваи, и на работу пехом приходилось идти по 2,5 часа туда и столько же обратно. Холод, голод, отчаянный недосып. Зато - рабочая карточка - целых 800 граммов!

В 1985 году Вагиз Яхьевич стал записывать свои воспоминания. Четким почерком на тонких листочках обозначены темы и проставлены даты.

САМ ПОШЕЛ В ВОЕНКОМАТ

- В 42-ом стали призывать моих однокашников. А мне все не шлют и не шлют повестку! Пошел сам в военкомат. 5 января 43 года нас, 105 призывников, погрузили в абсолютно пустой вагон. Направление - на восток. Тьма-тьмущая, холодно, стены и пол вагона в ледяной корке. Чтобы как-то согреться, мы укладывались «в горку», потом наиболее промерзший, с краю, ввинчивался в сердцевину тел и так хоть немного согревался, - вспоминал Вагиз. - Однажды чувствую, что промерз до костей. Пытаюсь крутануться, чтобы попасть ближе к середке, но что-то не пускает. С трудом разобрался - моя шинель намертво вмерзла в пол. Достал ножик - вжик! Пока ехали, обжились, раздобыли инструмент, доски. Сколотили нары в три яруса, буржуйка появилась, чайники. 28 дней ехали до конечного пункта, и, конечно, жалко было покидать свой «пульмановский» вагон. На фронт сразу не отправили, а стали обучать военному делу. Мы учились метко стрелять, осваивали мастерство рукопашного боя, патрулировали границу с Японией и отражали локальные атаки на нашу границу.

ВЕСИЛ 39 КИЛОГРАММОВ

Вскоре Вагиз сам стал инструктором - обучал новое пополнение новобранцев. Служил Вагиз Яхьевич в Маньчжурии, громил Квантунскую армию. Сами военные действия, атаки, стратегия и тактика боев описаны в его воспоминаниях скупо и сдержанно. В повествовании больше психологических моментов: вдребезги разрушенная жизнь миллионов, страх за своих близких, невосполнимая потеря друзей, фронтовое братство, неутолимое горе матерей.

А вот твердый почерк Вагиза Яхьевича выводит слова благодарности военврачу Розе Саматовне Федосимовой, которая спасла его от перитонита, старалась подкормить. Конечно, ведь вес солдата после года службы был всего 39 килограммов при росте 149 сантиметров!

- Сейчас папины мемуары вместе с боевыми наградами (а их 10) бережно хранятся у нас дома, - делится Светлана Сагитова.

Демобилизовался он из армии только в 1949 году. И сразу - в Казань, к своей черноглазой красавице Кариме просить руку и сердце, с которой учились в одном классе.

- Да-да, родители моего мужа - одноклассники! Жили трудно, но весело и дружно. Затем семья приняла решение уехать в Самару «за счастливой долей», - говорит Светлана.

Вагиз Яхьевич трудился слесарем, электромонтажником. А по вечерам учился в вечерней школе, затем поступил на вечернее отделение в Политехнический институт. Окончив, стал работать инженером в «почтовом ящике», на оборонном заводе.

В 1970 году вернулись в Казань. Глава семьи работал на заводе ЭВМ энергетиком, дослужился до заместителя главного энергетика завода.

Ну а 9 мая всегда все родственники собиралась в маленькой квартирке на Каспийской. К этому дню все семейство готовилось заранее. Дружно лепили пельмени, колдовали над пирогами, ну а девочкам разрешалось фантазировать над салатами.

Вагиз Сагитов (справа)

«ДОРОГАЯ ЖЕНУШКА!..»

Есть в семейном архиве уникальный документ - поздравление в день рождения, адресованное жене. Это стихотворение настолько дышит любовью, что и сейчас перехватывает дыхание: «Сегодня торжественный твой юбилей! Дорогая женушка, моя Карима! Мы прожили вместе много разных дней, опираясь, я - на тебя, а ты - на меня…. С душевной заботой о долгом твоем счастье. Твой Вагиз».

Вагиз Яхьевич и Карима Гильмановна прожили жизнь в любви и согласии более полувека. И, как сейчас говорят, состоялись в профессии. Вырастили прекрасного сына. В 2003 году Вагиза Яхьевича не стало.

Война не забывается. Она приходит во снах к тем, кто сражался на просторах нашей Родины, и к тем, кто был тружеником тыла, и к детям войны. Их сердца навечно впаяли ужасы того времени. Сегодня мы сами обязаны сохранить и продолжить живую память сердец наших близких и родных.

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