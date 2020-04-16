Волонтер в Ульяновской области во время коронавируса: "Мне кажется, родители меня убьют, если об этом узнают"

Накануне, 15 апреля, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов работал в Карсунском районе, где провёл заседание оперативного штаба. Напомним, 10 апреля стало известно, что медсестра из Карсунской районной больницы, вернувшаяся из ОАЭ и не сообщившая начальству об отпуске, заразила 34 человека. Ранее от женщины инфекцию подхватил и местный врач.

В настоящее время в больнице пациентов принимает врач-терапевт, также взрослое население обслуживают на дому путем проведения подворовых обходов. В том числе таким образом проводится забор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию.

– Работают бригады скорой медицинской помощи. Жители Карсунского района, нуждающиеся в оказании экстренной помощи, направляются в медучреждения областного центра – Центральную городскую клиническую больницу и Центральную клиническую медико-санитарную часть в зависимости от диагноза, – заявляет министр здравоохранения области Виктор Мишарин.

Также жителям помогают волонтеры-медики, студенты и преподаватели медицинского факультета УлГУ. При чем волонтеры не уверены, что акция будет однодневная.

Они обходят дома со специальной анкетой и спрашивают о самочувствии граждан. Сейчас там работают 50 добровольцев-медиков из Ульяновска и Карсуна.

Фото: Оперштаб Ульяновской области по борьбе с коронавирусом.

– Нам в вузе сказали о том, что будет проходить такого рода волонтерство. И я решила принять в этом участие, потому что считаю, что каждый из нас должен внести какой-то вклад в борьбу с этим вирусом. И поэтому я со своей семьей, моим братом и будущим мужем решили принять в этом участие, – передает областной оперштаб слова студентки третьего курса факультета культуры, искусства. – Мои родители об этом не знают, мне кажется, они меня убьют, если об этом узнают.

НОВЫЙ ВРАЧ

В карсунской больнице уже назначен новый главный врач – Артур Сурков. Напомним, 12 апреля Сергей Морозов поручил подготовить приказ на увольнение прежнего руководителя Карсунской ЦРБ Евгении Рекиной. В Минздраве области сообщили, что причиной стали накопившиеся претензии к ее работе, а не только то, что сотрудница больницы стала источников заражение десятков людей covid-19.

Как сообщает оперштаб, сейчас в муниципалитете медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Однако глава региона поставил задачу, что эти запасы должны постоянно пополняться. Кроме этого Морозов поручил местному Минздраву в короткие сроки, экстренно развернуть в Карсунском районе мобильное учреждение здравоохранения, пока основная больница не выйдет с карантина.

"МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ"

Для работы резервной больницы в район направят "медицинский спецназ": бригада медицинских специалистов будет оказывать помощь до тех пор, пока их коллеги не смогут полноценно выйти на работу. В инфекционном отделении ЦРБ дезинфекционную обработку проводят сотрудники областной дезинфекционной станции. Уже обработано 2160 кубических метров. После там откроют отделение для заболевших.

Также Морозов подчеркнул, что именно Карсун должен быть обеспечен всем необходимым, поручил предоставить ему список, чего сейчас не хватает.

По данным Минздрава региона всего в Ульяновской области подтвердилось 123 случая заболевания коронавирусом. Два пациента уже выздоровели. За последние двое суток зарегистрировано 37 новых случаев заболевания. Все инфицированные и контактные с ними определены и находятся под медицинским наблюдением и контролем.

Среди 121 случая заболевания 91 – у жителей именно Карсунского района. Там под наблюдением медработников на данный момент находятся 933 человека. В Ульяновске зафиксировано 15 официально подтвержденных случаев, 7 в Барышском районе, 5 в Кузоватовском, по одному в Димитровграде, Новоульяновске и Ульяновском районе.