Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 17 апреля 2020 года: во время самоизоляции снизилось количество преступлений

По последним данным в Марий Эл зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусом. О 29 стало известно сегодня, 16 апреля. На данный момент в регионе 11 инфицированных вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась. Еще 19 больных COVID-19 готовятся к выписке.

Сейчас же в стационарах региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее находятся 160 человек.

- В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 127 пациентов, из них 117 человек – с внебольничными пневмониями, 22 человека – с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 36 в тяжелом состоянии, 90 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 54 человека нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве республики.

В ДРКБ лечатся 7 детей, четыре – в удовлетворительном состоянии, три – в состоянии средней степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ И ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

- В Марий Эл проведено 9656 лабораторных исследований на COVID-19. Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 884 человека, в том числе 830 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

О ТЕХ, КТО ПРИБЫВАЕТ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

С пятницы, 17 апреля, всех, кто прибывает в Марий Эл из других регионов будут отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию.

- Это норма указа, она обусловлена обращением ряда глав муниципальных образований, которые ставят вопрос, что много вернулось жителей, работающих так называемым «вахтовым» методом и вместе с их прибытием начался заметный рост инфекции в районах. Поэтому тема четырнадцатидневной самоизоляции – актуальная, отсюда такая реакция, - отметил губернатор республики Александр Евстифеев.

О СНИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

После того, кто жители Марий Эл ушли в самоизоляцию, количество преступлений в республике значительно снизилось. Так, с 30 марта по 15 апреля в регионе было совершено 135 преступлений, тогда как годом раньше это число их было 227.

- Практически втрое (с 60 до 24) снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, вдвое (с 34 до 15) снизилось количество уличных преступлений. Заметно меньше совершено грабежей, краж из магазинов, угонов, квартирных краж, на 34,3% снизилось общее количество краж, - сообщает организационно-аналитическое управление главы республики.