В Казани приземлился самолет с россиянами, эвакуированными из Таиланда: их багаж пройдет санобработку

В Таиланде из-за пандемии коронавируса отрезанными от родины оказались несколько сотен россиян. Кто-то уехал просто отдохнуть, кто-то отправился «зимовать», работая на удаленке. Все они пытались вернуться домой, но безуспешно.

Когда все рейсы отменили, россияне начали писать правительству, прося организовать вылет. Всех застрявших за рубежом вывозили поэтапно, спецрейсами.

Одним из таких спецрейсов поздно вечером 16 апреля из Бангкока в Казань вернулись 179 жителей Татарстана, Башкирии и Чувашии. Большая часть пассажиров – 111 человек, покинет борт лайнера по приземлению в Казани. Среди них и семья из Чувашии. Об их эвакуации договаривались уже на региональном уровне.

После прибытия всех пассажиров лайнера сначала осмотрят сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Тепловизором бесконтактно они измерят температуру прибывших. Если она будет высокая, то человека тут же госпитализируют. Осмотр проведут прямо на борту самолета. до его окончания никто выйдет наружу. Всех прибывших отправят на двухнедельный карантин в казанский санаторий «Ливадия». Для пассажиров из Таиланда приготовили отдельный корпус, который огорожен со всех сторон.

После проверки состояния всех туристов, самолет с оставшимися на борту пассажирами сразу вылетит в Уфу, где для них так же подготовили обсерватор.

Те, кто остался в столице Татарстана, также пройдут пограничный контроль и затем - таможенный.

- Во время таможенного контроля будут соблюдены все меры безопасности – должностные лица были экипированы в противочумные костюмы, все помещение прошло санобработку, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Татарстанской таможни. – Таможенный контроль они проходят в обычном порядке - выборочно.

После всех проверок прибывших в столицу Татарстана туристов посадят в автобусы, и перевезут к месту двухнедельного карантина – в казанский санаторий «Ливадия».

Тем временем таможенный контроль проведут и для багажа. Сначала он пройдет необходимую санобработку, а затем его осмотрят таможенники. После прохождения всех необходимых процедур чемоданы, сумки и другой багаж доставят владельцам в санаторий.

Меры предосторожности также должны соблюдать и таможенники. Для безопасности они облачились в противочумные костюмы. Фото: Татарстанская таможня

Отметим, что сотрудники Роспотребнадзора должны были быть единственными встречающими пассажиров из Таиланда в Казани. Родных эвакуированных 111 россиян, настоятельно попросили не приезжать в аэропорт Казани в целях безопасности.

Отметим, что в Татарстане с начала пандемии инфицировано 128 человек. 21 - уже вылечился.