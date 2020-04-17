Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 16 апреля 2020 года: скончались двое пациентов с подозрением на коронавирус
В четверг, 16 апреля, центральной клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин. Ранее их первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты. У одного пациента развился инсульт. У второго - остановилось сердце.
Напомним, 14 апреля, в Ульяновске скончалась 68-летняя женщина, у который был подтвержден COVID-19.
С начала пандемии в Ульяновской области выявлено 123 случая заражения коронавирусом.
- Из них 91 - жители Карсунского района, 7 –жители Барышского района, 5 - Кузоватовского района, по одному жителю выявлено из Димитровграда, Новоульяновска и Ульяновского района. В Ульяновске зафиксировано 15 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В стационары области госпитализировано 49 человек с ОРВИ, прибывших из неблагополучных территорий, в том числе пациенты с COVID-19. Выздоровели пока только двое инфицированных.
О ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА
Школьники Ульяновской области уже несколько недель учатся дистанционно. У части из них - учащихся 1 - 8 классов - учебный год завершится досрочно - 30 апреля.
Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая. Когда они смогут вернуться за школьные парты, до сих пор не ясно. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU