2020-04-16T21:54:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 16 апреля 2020 года: скончались двое пациентов с подозрением на коронавирус

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее первичные тесты на COVID-19 у скончавшихся пациентов дали положительные результаты. Фото: pixabay.comРанее первичные тесты на COVID-19 у скончавшихся пациентов дали положительные результаты. Фото: pixabay.com
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В четверг, 16 апреля, центральной клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин. Ранее их первичные тесты на коронавирус дали положительные результаты. У одного пациента развился инсульт. У второго - остановилось сердце.

Напомним, 14 апреля, в Ульяновске скончалась 68-летняя женщина, у который был подтвержден COVID-19.

С начала пандемии в Ульяновской области выявлено 123 случая заражения коронавирусом.

- Из них 91 - жители Карсунского района, 7 –жители Барышского района, 5 - Кузоватовского района, по одному жителю выявлено из Димитровграда, Новоульяновска и Ульяновского района. В Ульяновске зафиксировано 15 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В стационары области госпитализировано 49 человек с ОРВИ, прибывших из неблагополучных территорий, в том числе пациенты с COVID-19. Выздоровели пока только двое инфицированных.

О ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

Школьники Ульяновской области уже несколько недель учатся дистанционно. У части из них - учащихся 1 - 8 классов - учебный год завершится досрочно - 30 апреля.

Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая. Когда они смогут вернуться за школьные парты, до сих пор не ясно. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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