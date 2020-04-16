2020-04-16T18:24:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области учащиеся с 1 по 8 классов завершат учебный год 2020 досрочно

Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Всероссийские проверочные работы школьники в этом году делать не будут.Всероссийские проверочные работы школьники в этом году делать не будут.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Школьники Ульяновской области из-за пандемии коронавируса уже несколько недель учатся дистанционно. У части из них - учащихся с 1 по 8 классов - учебный год 2020 в итоге завершится досрочно - 30 апреля. Всероссийские проверочные работы ребята делать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Ульяновской области.

Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая. Когда они смогут вернуться за школьные парты, до сих пор не ясно. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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