В Ульяновской области учащиеся с 1 по 8 классов завершат учебный год 2020 досрочно
Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая
Всероссийские проверочные работы школьники в этом году делать не будут.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Школьники Ульяновской области из-за пандемии коронавируса уже несколько недель учатся дистанционно. У части из них - учащихся с 1 по 8 классов - учебный год 2020 в итоге завершится досрочно - 30 апреля. Всероссийские проверочные работы ребята делать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Ульяновской области.
Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая. Когда они смогут вернуться за школьные парты, до сих пор не ясно. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU