В Ульяновской области учащиеся с 1 по 8 классов завершат учебный год 2020 досрочно

Школьники Ульяновской области из-за пандемии коронавируса уже несколько недель учатся дистанционно. У части из них - учащихся с 1 по 8 классов - учебный год 2020 в итоге завершится досрочно - 30 апреля. Всероссийские проверочные работы ребята делать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Ульяновской области.

Старшеклассники же продолжат учиться до конца мая. Когда они смогут вернуться за школьные парты, до сих пор не ясно. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.