Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 17 апреля 2020 года: два медучреждения закрыли на карантин

По последним данным в Чувашии выявлено 126 случаев заражения COVID-19. Двое инфицированных уже выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.

В 40% случаев заражения в Чувашии инфекция была завезена именно из Москвы. Случаев завоза из других государств всего три – один из Бразилии, два из Доминиканской республики. Остальные заболевшие – контактные.

- Два очага новой коронавирусной инфекции находятся в подведомственных Минздраву Чувашии медицинских организациях – городской больнице №2 (8 сотрудников, 17 пациентов) и Городском клиническом центре (10 сотрудников) в Чебоксарах. Все они изолированы, - сообщают в Минздраве региона. - Пациентам, территориально прикрепленным к медицинским организациям, закрытым на карантин, неотложная и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Под наблюдением врачей в регионе находятся 1076 человек, в обсерваторах - 45 человека (17 человек были выписаны вчера, 15 апреля). Еще 32 человека должны выехать из "Лесной сказки" в ближайшую субботу.

ОБ ОТКРЫТИИ ЛОМБАРДОВ И ОФИСОВ МИКРОЗАЙМОВ

Несмотря на увеличение числа зараженных в Чувашии, в регионе расширили перечень организаций, которые могут работать в условиях введенных ограничений.

Врио главы республики Олег Николаев разрешил возобновить деятельность ломбардов, офисов микрозаймов, кредитных учреждений и страховых организаций.