2020-04-16T17:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии контактировавших с зараженными корнавирусом 27 человек отпустили домой

Они находились на обсервации в детском санатории "Лесная сказка"
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Из обсерватора в республиканском детском санатории "Лесная сказка" Минздрава Чувашии, который находится в деревне Шомиково в Моргаушском районе, в этот четверг выписали сразу 27 человек. Они находились там под наблюдением врачей, так как до этого контактировали с зараженными коронавирусом.

Сразу после приезда в обсерватор все они прошли обследование, и у них взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию. Первый тест оказался у всех отрицательным, но для точного результата необходимо было провести повторные анализы. Пришлось людям выдержать 14-дневный карантин, во время которого медики взяли у них второй и третий анализы, они оказались так же отрицательные.

- Сейчас в обсерваторе на базе санатория "Лесная сказка" остаются еще 32 человека. Планируется, что они должны разъехаться по домам уже в эту субботу, 18 апреля, - сообщила пресс-служба администрации главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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