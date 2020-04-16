В Чувашии контактировавших с зараженными корнавирусом 27 человек отпустили домой

Из обсерватора в республиканском детском санатории "Лесная сказка" Минздрава Чувашии, который находится в деревне Шомиково в Моргаушском районе, в этот четверг выписали сразу 27 человек. Они находились там под наблюдением врачей, так как до этого контактировали с зараженными коронавирусом.

Сразу после приезда в обсерватор все они прошли обследование, и у них взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию. Первый тест оказался у всех отрицательным, но для точного результата необходимо было провести повторные анализы. Пришлось людям выдержать 14-дневный карантин, во время которого медики взяли у них второй и третий анализы, они оказались так же отрицательные.

- Сейчас в обсерваторе на базе санатория "Лесная сказка" остаются еще 32 человека. Планируется, что они должны разъехаться по домам уже в эту субботу, 18 апреля, - сообщила пресс-служба администрации главы Чувашии.