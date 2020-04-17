Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 17 апреля 2020 года: заразились еще пятеро горожан

По последним данным в Набережных Челнах выявлено 19 случаев коронавируса, но двое зараженных уже выздоровели. Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицировано 128 человек, 21 из которых уже здоровы.

- Под медицинским наблюдением в республике находятся 1046 человек. С начала исследований проведено 27604 теста на COVID-19, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

Вот уже несколько недель школьники татарстанского автограда из-за коронавируса учатся дистанционно. Многие начали переживать, что учебный год придется закончить раньше или напротив - учиться летом.

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева поспешила успокоить школьников и их родителей, заявив, что четвертая четверть завершится традиционно в конце мая - с 25 по 30 число.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ

В Набережных Челнах из-за коронавируса для посещения закрыты все храмы. В условиях самоизоляции грядущую Пасху православным христианам придется отмечать дома.

В Митрополии Татарстана объяснили, как самостоятельно освятить куличи, пасхи и яйца. Так, перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».