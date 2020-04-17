Коронавирус в Казани, последние новости на 17 апреля 2020 года: в городе приземлился самолет с застрявшими в Таиланде россиянами

Вечером 16 апреля из Бангкока в Казань вернулись 179 жителей Татарстана, Башкирии и Чувашии. Большая часть пассажиров – 111 человек, покинула борт лайнера по приземлению в Казани. Среди них и семья из Чувашии. Об их эвакуации договаривались уже на региональном уровне.

После прибытия всех пассажиров лайнера сначала осмотрели сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Тепловизором бесконтактно они измерили температуру прибывших. Всех прибывших отправили на двухнедельный карантин в казанский санаторий «Ливадия».

После проверки состояния всех туристов, самолет с оставшимися на борту пассажирами сразу вылетел в Уфу, где для них так же подготовили обсерватор.

По последним данным в Казани с начала пандемии выявлено 77 случаев коронавируса. Пятеро из зараженных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Инфицированные находятся в трех городских стационарах. Их лечение осуществляют врачи и медсестры, которые теперь оторваны от дома. Они переселились в общежития и гостиницы, где есть все комфортные условия для проживания и отдыха.

Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицировано 128 человек. 21 - уже вылечились.

- Под медицинским наблюдением в республике находятся 1046 человек. С начала исследований проведено 27604 теста на COVID-19, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

Вот уже несколько недель казанские школьники из-за коронавируса учатся дистанционно. Многие начали переживать, что учебный год придется закончить раньше или напротив - учиться летом.

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева поспешила успокоить школьников и их родителей, заявив, что четвертая четверть завершится традиционно в конце мая - с 25 по 30 число.

О ВОКЗАЛАХ, НА КОТОРЫХ НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

Из-за угрозы коронавируса на железнодорожных вокзалах Казани стали измерять температуру прибывшим пассажирам. Речь идет о внутренних рейсах.

Происходит это на расстоянии – бесконтактным способом, когда люди выходят со станции.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ

В Казани из-за коронавируса для посещения закрыты все храмы. В условиях самоизоляции грядущую Пасху православным христианам придется отмечать дома.

В Митрополии Татарстана объяснили, как самостоятельно освятить куличи, пасхи и яйца. Так, перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

О ПЕРЕНОСЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ

Вчера, 16 апреля, во время совещания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы и акции Бессмертный полк в этом году из-за угрозы коронавируса.

На какую именно дату произойдет перенос мероприятий в Казани, пока неизвестно. Как предполагает «КП-Казань», это может, например, 24 июня — день Парада Победы в 1945 году, или же осенью – в сентябре, когда пандемия коронавируса должна, наконец, пойти на спад.