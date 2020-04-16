2020-04-16T16:18:52+03:00
Общество

“Это аморально и омерзительно”: муфтий Татарстана о постельной сцене в сериале “Зулейха открывает глаза”

Выяснилось, что этот отрывок был снят не в мечети, а в отдельном павильоне
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман ТатарстанаФото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана
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13 апреля состоялась премьера сериала “Зулейха открывает глаза” по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной. Большая часть съемок прошла именно в Татарстане. Сразу после премьеры муфтию республики Камилю хазрат Самигуллину начали поступать вопросы о постельной сцене, которая по сюжету происходит в мечети.

- Возмущения мусульман вполне понятны: глумление над мусульманскими религиозными ценностями и святынями было бы непростительным кощунством. И в действительности оно не было допущено. Старинная мечеть, о которой идет речь, находится в селе Мачкара Кукморского района. К сожалению, мечеть эта недействующая и является объектом культурного наследия. Тем не менее, как мусульманский деятель, имам-мухтасиб района до и во время съемок держал под пристальным контролем вопрос использования здания бывшей мечети. Кроме того, все дни съемок в ней дежурил имам-хатыйб деревни, который следил за тем, чтобы внутри не случилось ничего богохульного, - сообщил муфтий на своей соцстранице.

Как оказалось, постельная сцена была воспроизведена в отдельном съемочном павильоне, а после добавлена в картину с помощью монтажа.

- Насколько оправданно наличие подобных кадров в художественном произведении и насколько достоверно в картине воссоздана историческая действительность – отдельный вопрос. И его мы должны задать прежде всего создателям сериала. Сам я однозначно считаю, что показ откровенных сцен по ТВ и не только – это аморально и омерзительно, - считает Камиль хазрат Самигуллин. - Для меня образ татарской Зулейхи – это образ, созданный Гаязом Исхаки. И он навсегда останется символом духовной стойкости, целомудрия и преданности своему народу и религии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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