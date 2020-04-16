В 40% случаев коронавируса в Чувашии инфекция была завезена именно из Москвы

По последним данным в Чувашии выявлено 126 случаев заражения COVID-19. Двое инфицированных уже выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась. Под наблюдением врачей в регионе находятся 1076 человек, в обсерваторе - 62 человека.

Глава Минздрава региона Владимир Степанов отметил, что в 40% случаев заражения в Чувашии инфекция была завезена именно из Москвы. Случаев завоза из других государств всего три – один из Бразилии, два из Доминиканской республики. Остальные заболевшие – контактные

- Два очага новой коронавирусной инфекции находятся в подведомственных Минздраву Чувашии медицинских организациях – городской больнице №2 (8 сотрудников, 17 пациентов) и Городском клиническом центре (10 сотрудников). Все они изолированы. На карантинных мероприятиях также находится терапевтическое отделение Урмарской центральной районной больницы, где был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией, он своевременно переведен в БСМП, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Сейчас в республике для оказания помощи зараженным коронавирусом определено 458 коек в пяти медучреждениях - инфекционных стационарах БСМП и Новочебоксарской горбольницы, акушерском стационаре № 3 Городской клинической больницы №1, Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн и Чебоксарской городской детской клинической больнице №2.

- В общей сложности, в соответствии с нормативами, будет организована работа 609 коек. Недостающие койки заработают с 20 апреля на базе основного корпуса Больницы скорой медицинской помощи, - отмечают в Минздраве Чувашии.

Отметим, что 70% имеющихся коек оснащены кислородной поддержкой пациентов. 30% из них в скором времени будут обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких.