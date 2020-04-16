В Марий Эл коронавирус победили 11 человек, еще 19 зараженных готовятся к выписке

С начала пандемии коронавируса в Марий Эл заразилось 149 человек. 11 из них уже вылечились. Еще 19 - готовятся к выписке. Об этом сообщает Минздрав республики.

Сейчас же в местных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее находятся 160 человек.

- В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 127 пациентов, из них 117 человек – с внебольничными пневмониями, 22 человека – с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 36 в тяжелом состоянии, 90 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 54 человека нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в ведомстве.

В ДРКБ лечатся 7 детей, четыре – в удовлетворительном состоянии, три – в состоянии средней степени тяжести. В Звениговской ЦРБ -1 пациент с подозрением на COVID-19 в состоянии средней степени тяжести. В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы - 7 человек с подозрением на коронавирус, у всех состояние средней степени тяжести.

В инфекционное отделение Волжской ЦРБ госпитализированы 4 пациента с подозрением на коронавирус в состоянии средней степени тяжести, двое – на кислородной поддержке.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 5 пациентов, двое в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

В лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся 9 пациентов, один – на кислородной поддержке.

Напомним, ранее в Марий Эл скончалась 37-летняя женщина, у которой был диагностирован COVID-19.