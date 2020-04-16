Пасха-2020 в Татарстане: как освятить яйца и куличи в домашних условиях

В Татарстане из-за коронавируса для посещения закрыты все храмы и кладбища. Находиться в церквях и на их территории могут только священнослужители. Ограничения были введены после Вербного воскресенья, когда верующие, несмотря на просьбы властей и режим полной самоизоляции, отправились на службы в церкви.

- Мы сегодня с Вами находимся как солдаты на боевом посту. Осознавая это, мы должны с ещё большим усердием совершать в эти дни богослужения во всех храмах и монастырях Казанской епархии, духовно поддерживая и вдохновляя свою паству. Будем с особой пастырской любовью приносить Бескровную Жертву на Божественной литургии за тех, кто не может прийти в храм и совершить молитву о себе, о своих родных и близких. В дни Пасхальные, особенно в Пасхальную ночь, объединимся в молитве. И всерадостная весть «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», без сомнения, отзовётся благодатным озарением в наших сердцах и в наших домах, - обратился к верующим митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В условиях самоизоляции Пасху-2020 в Татарстане православным христианам придется отмечать дома. В Митрополии республики объяснили, как самостоятельно освятить куличи, пасхи и яйца.

Так, перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».