2020-04-16T14:00:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха-2020 в Татарстане: как освятить яйца и куличи в домашних условиях

Из-за коронавируса Пасху-2020 в Татарстане отменять не будут, но изменения в праздновании все же будут
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
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В Татарстане из-за коронавируса для посещения закрыты все храмы и кладбища. Находиться в церквях и на их территории могут только священнослужители. Ограничения были введены после Вербного воскресенья, когда верующие, несмотря на просьбы властей и режим полной самоизоляции, отправились на службы в церкви.

- Мы сегодня с Вами находимся как солдаты на боевом посту. Осознавая это, мы должны с ещё большим усердием совершать в эти дни богослужения во всех храмах и монастырях Казанской епархии, духовно поддерживая и вдохновляя свою паству. Будем с особой пастырской любовью приносить Бескровную Жертву на Божественной литургии за тех, кто не может прийти в храм и совершить молитву о себе, о своих родных и близких. В дни Пасхальные, особенно в Пасхальную ночь, объединимся в молитве. И всерадостная весть «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», без сомнения, отзовётся благодатным озарением в наших сердцах и в наших домах, - обратился к верующим митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В условиях самоизоляции Пасху-2020 в Татарстане православным христианам придется отмечать дома. В Митрополии республики объяснили, как самостоятельно освятить куличи, пасхи и яйца.

Так, перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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