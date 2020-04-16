Режим самоизоляции в Татарастане: за один день составлено почти 5 тысяч протоколов за его нарушение и 8 уголовных дел за торговлю медсредствами

Патрулей на улицах татарстанских городов стало больше, поскольку народ расслабился и решил устраивать прогулки во время режима самоизоляции. Поэтому президент республики Рустам Минниханов и потребовал усилить контроль за людьми.

Результаты такого усиления очевидны. Так, на 16 апреля правоохранители сообщили о выявленных 4935 случаях правонарушений. Из них 703 - это нарушения режима домашнего карантина прибывшим из-за границы и контактировавшие с зараженными.

В то же время за "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" было составлено 2883 административных протокола, а также 24 протокола за создание и распространение фейков о ситуации с коронавирусом в Татарстане.

Кроме того, было возбуждено 8 уголовных дел по статье "Торговля фальсифицированными медсредствами" - продавали не имеющие медицинских документов и сертификатов медицинские маски и антисептики.

- Таких людей выявляют практически ежедневно, спекулирующих на перепродаже медицинских масок и разливающих антисептики подпольно, - отметила на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Также семь человек оказались фигурантами уголовных дел, продавая справки, дающие возможность выходить из дома во время самоизоляции. И рост количества таких дел закономерен - есть спрос от населения и есть желающие заработать на этом.