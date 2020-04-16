Коронавирус в Татарстане: еще четыре человека выздоровели

В Татарстане от коронавируса вылечились еще четыре человек. Трое из них - жители Казани, один - Альметьевска. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в республике выздоровел 21 зараженный человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 107 заболевших.