2020-04-16T11:47:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане: еще четыре человека выздоровели

Трое из них - жители Казани, один - Альметьевска
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выздоровел 21 зараженный человек. Фото: пресс-служба президента ТатарстанаС начала пандемии в республике выздоровел 21 зараженный человек. Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В Татарстане от коронавируса вылечились еще четыре человек. Трое из них - жители Казани, один - Альметьевска. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в республике выздоровел 21 зараженный человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 107 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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