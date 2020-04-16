Коронавирус в Татарстане: еще четыре человека выздоровели
Трое из них - жители Казани, один - Альметьевска
С начала пандемии в республике выздоровел 21 зараженный человек. Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В Татарстане от коронавируса вылечились еще четыре человек. Трое из них - жители Казани, один - Альметьевска. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Так, с начала пандемии в республике выздоровел 21 зараженный человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 107 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU