2020-04-16T11:27:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек

Число инфицированных жителей региона выросло до 123
Алина ГАБДУЛИНА
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В регионе выздоровели пока только двое зараженных.В регионе выздоровели пока только двое зараженных.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ульяновской области число зараженных коронавирусом людей выросло до 123. О 19 последних инфицированных стало известно сегодня, 16 апреля. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, в регионе выздоровели пока только двое больных. Еще одна зараженная - 68-летняя женщина - скончалась.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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