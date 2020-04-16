В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек
Число инфицированных жителей региона выросло до 123
В регионе выздоровели пока только двое зараженных.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ульяновской области число зараженных коронавирусом людей выросло до 123. О 19 последних инфицированных стало известно сегодня, 16 апреля. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Отметим, в регионе выздоровели пока только двое больных. Еще одна зараженная - 68-летняя женщина - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU