В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек

В Ульяновской области число зараженных коронавирусом людей выросло до 123. О 19 последних инфицированных стало известно сегодня, 16 апреля. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, в регионе выздоровели пока только двое больных. Еще одна зараженная - 68-летняя женщина - скончалась.

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