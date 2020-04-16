В Марий Эл зафиксирован еще 29 случай коронавируса: число зараженных достигло 149
На данный момент в регионе семеро инфицированных выздоровели, один пациент скончался
О новых зараженных сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В четверг, 16 апреля, стало известно, что в Марий Эл коронавирусом заболели еще 29 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 149 случаев заражения. Семеро инфицированных уже выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.
Напомним, еще вчера, 15 апреля, в стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус находятся 143 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU