2020-04-16T11:34:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом

Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 128 инфицированных
Алина ГАБДУЛИНА
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10 новых инфицированных госпитализированы.10 новых инфицированных госпитализированы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Татарстане был выявлен 21 случай заражения коронавирусом. 8 из них завозные, 13 - контактные.

- 10 инфицированных госпитализированы, 11 человек с легкой или бессимптомной формой течения болезни проходят лечение на дому, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что один из зараженных несовершеннолетний, троим - от 18 до 30 лет, пятерым - от 30 до 50 лет, четверым - от 50 до 60 лет, семерым - от 60 до 70 лет и одному более 70-ти лет.

8 больных были выявлены в Казани, 5 - в Набережных Челнах, 2 - в Лаишевском районе, по одному - в Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах.

Так, число инфицированных в республике достигло 128 человек, 21 из которых уже вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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