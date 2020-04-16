Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 16 апреля 2020 года: мужчину оштрафуют за фейк о 60 зараженных десантниках

По последним данным в Ульяновской области выявлено 104 случая коронавируса. Выздоровели пока только двое зараженных, одна - 68-летняя пенсионерка - скончалась. Под наблюдением медработников на данный момент находится 110 человек, прибывших из неблагополучных территорий, и 1 156 контактных лиц.

О ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЯХ

Жителя Ульяновска оштрафуют за фейк о 60 зараженных коронавирусом десантниках, семь из которых умерло. Ложную информацию 42-летний житель Заволжского района опубликовал в соцсетях. Теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.