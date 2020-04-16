Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 16 апреля 2020 года: мужчину оштрафуют за фейк о 60 зараженных десантниках
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 15 апреля 2020 года
За ложную информацию 42-летнего жителя Заволжского района ждет штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По последним данным в Ульяновской области выявлено 104 случая коронавируса. Выздоровели пока только двое зараженных, одна - 68-летняя пенсионерка - скончалась. Под наблюдением медработников на данный момент находится 110 человек, прибывших из неблагополучных территорий, и 1 156 контактных лиц.
О ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЯХ
Жителя Ульяновска оштрафуют за фейк о 60 зараженных коронавирусом десантниках, семь из которых умерло. Ложную информацию 42-летний житель Заволжского района опубликовал в соцсетях. Теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU