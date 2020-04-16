Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 16 апреля 2020 года: в городе закрыли все храмы и кладбища

По последним данным в Марий Эл зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусом. О 27 последних стало известно накануне, 15 апреля. На данный момент в регионе семеро инфицированных вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

- Всего в стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 143 человека, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

Там же отмечают, что в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечится 121 пациент. Из них 31 в тяжелом состоянии, 89 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 48 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ находятся 5 пациентов, четыре – в удовлетворительном состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ И ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

- В Марий Эл проведено 9187 лабораторных исследований на COVID-19. Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 737 человек, в том числе 688 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус, - отмечают в Роспотребнадзоре региона.

О ЗАКРЫТИИ ХРАМОВ И КЛАДБИЩ

В Марий Эл до 30 апреля закрыли все храмы и кладбища. Сделано это для того, чтобы остановить распространение коронавируса в республике.

Теперь культовые объекты и их территорию могут посещать только священнослужители, религиозный персонал и лица, присутствие которых необходимо для онлайн-трансляции богослужений. Кладбища же закрыты для всех. Исключение составляют случаи обращения за оформлением услуг для погребения и участие в похоронах.