Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 16 апреля 2020 года: инфекция выявлена еще у пяти сотрудников Второй горбольницы

Среда, 15 апреля, принесла Чувашии плохие новости. В Новочебоксарской горбольнице скончалась 79-летняя пациентка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Врачи отмечают, что у женщины было тяжелое сопутствующее заболевание.

По последним данным, в Чувашии зафиксировано 79 случаев коронавируса, двое из инфицированных выздоровели. Большая часть больных приходится на Чебоксары. Накануне стало известно, что COVID-19 выявлен еще у пяти сотрудников и одного пациента Второй городской больницы. Ранее говорилось еще о десяти пациентах и одном сотруднике медучреждения, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

Также инфицированными в Чебоксарах оказались несколько горожан. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1038 человек.

О ЗАКРЫТИИ ХРАМОВ

Если кладбища в Чебоксарах закрыты уже несколько дней, то храмы в городе только закрыли. Ограничения действуют по всей республике. Сделано это для того, чтобы остановить распространение в регионе коронавируса.

Входить в культовые здания можно только священнослужителям. Пасхальное богослужение будет транслироваться по национальному телевидению.