2020-04-15T18:04:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 16 апреля 2020 года: инфекция выявлена еще у пяти сотрудников Второй горбольницы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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COVID-19 также подтвержден у 11 пациентов медучреждения.COVID-19 также подтвержден у 11 пациентов медучреждения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Среда, 15 апреля, принесла Чувашии плохие новости. В Новочебоксарской горбольнице скончалась 79-летняя пациентка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Врачи отмечают, что у женщины было тяжелое сопутствующее заболевание.

По последним данным, в Чувашии зафиксировано 79 случаев коронавируса, двое из инфицированных выздоровели. Большая часть больных приходится на Чебоксары. Накануне стало известно, что COVID-19 выявлен еще у пяти сотрудников и одного пациента Второй городской больницы. Ранее говорилось еще о десяти пациентах и одном сотруднике медучреждения, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

Также инфицированными в Чебоксарах оказались несколько горожан. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1038 человек.

О ЗАКРЫТИИ ХРАМОВ

Если кладбища в Чебоксарах закрыты уже несколько дней, то храмы в городе только закрыли. Ограничения действуют по всей республике. Сделано это для того, чтобы остановить распространение в регионе коронавируса.

Входить в культовые здания можно только священнослужителям. Пасхальное богослужение будет транслироваться по национальному телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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