Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 16 апреля 2020 года: пенсионеры начали шить медицинские маски для полицейских

По последним данным в Набережных Челнах выявлено 14 случаев коронавируса, но двое зараженных уже выздоровели. Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицировано 107 человек, 17 из которых уже здоровы.

- Под медицинским наблюдением в республике находятся 1149 человек. С начала исследований проведено 26624 теста на COVID-19, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

ШЬЮТ МАСКИ

15 пенсионерок из Набережных Челнов - активисты городского отделения “Союза пенсионеров России” - сшили 500 медицинских масок. Средства индивидуальной защиты они передали полицейским.

- Молодежная организация Управления Пенсионного фонда доставила заготовки на дом мастерицам, находящихся в режиме самоизоляции. Необходимые расходные материалы для пошива масок были закуплены при финансовой поддержке депутата Городского Совета Эдуарда Фаттахов, - сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.