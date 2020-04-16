Коронавирус в Казани, последние новости на 16 апреля 2020 года: пятеро зараженных подключены к аппаратам ИВЛ
По последним данным в Казани коронавирусом заражены 69 человек. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также в городе проходит лечение главврач Высокогорской ЦРБ, которая заразилась после контакта с дочерью, вернувшейся из Чехии.
Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицировано 107 человек. 17 - уже вылечились.
- Под медицинским наблюдением в республике находятся 1149 человек. С начала исследований проведено 26624 теста на COVID-19, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
ТУРИСТЫ ИЗ ТАИЛАНДА
Сегодня, 16 апреля, в Казань прилетит самолет из Таиланда. На его борту будет 150 человек, которые сразу после прибытия отправятся на карантин. Вот только 115 из них изолированы будут не в своих квартирах, а в городском санатории "Ливадия". Остальных увезут в Уфу.
Размещать туристов будут семьями, или по половому признаку. После окончания карантина, если тесты на коронавирусную инфекцию окажутся отрицательными, люди смогут вернуться домой.
Родственников туристов попросили не встречать их в аэропорту.
ИСТОЧНИК KP.RU