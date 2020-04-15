2020-04-15T20:04:30+03:00
Спорт

«Конечно, в Америке люди очень вежливые, но...»: хоккеист из Нижнекамска, выступающий в НХЛ, сравнил жизнь в России и США

Игрок «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев считает, что в Америке все пытаются помочь
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: instagram.com/sergach98Фото: instagram.com/sergach98
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Защитник американского клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев рассказал об отличиях между США и Россией.

– Конечно, в Америке люди очень вежливые, все улыбаются и пытаются помочь. Но в России я кайфую, мне здесь очень нравится. Никто мне особо не грубит, и сам я стараюсь разговаривать вежливо. Я люблю свою страну, – отметил Сергачев в прямом эфире на своей странице в инстаграме.

Михаил родом из Нижнекамска, он начинал заниматься хоккеем в школе местного «Нефтехимика». Сезон 2014/15 Сергачев провел в «Ирбисе» – фарм-клубе казанского «Ак Барса», а затем в 17-летнем возрасте перебрался в Северную Америку.

Карьеру в НХЛ татарстанец начинал в «Монреале» в 2016 году, став самым молодым защитником в истории канадского клуба. Через год Сергачев перебрался в «Тампа-Бэй», где выступает до сих пор.

В сезоне 2019/2020 21-летний хоккеист провел 70 матчей за в НХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 24 результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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