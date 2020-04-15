2020-04-15T19:56:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Татарстане: на каких условиях разрешили открыть парикмахерские

Разработанный регламент по этому вопросу региональный Роспотребнадзор уже отправила на утверждение в Кабмин республики
Наиля ГАЛИМОВА
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В требованиях написано, что к работе в парикмахерской нельзя допускать лиц старше 65 лет.В требованиях написано, что к работе в парикмахерской нельзя допускать лиц старше 65 лет.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Накануне, 14 апреля, состоялась онлайн-встреча бизнес-омбудсмена России Бориса Титова и президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом республики.

В ходе обсуждения к участникам встречи обратился владелец сети парикмахерских Ильназ Набиуллин. Исходя из практики других регионов, где разрешена работа салонов красоты, он предложил для их открытия в Татарстане во время самоизоляции разработать регламент с введением жестких мер контроля и дезинфекции.

Хотя Рустам Минниханов и отметил, что услуги парикмахеров – социальная необходимость, однако остро стоит вопрос и о соблюдения противоэпидемических требований.

– Мы эту тему уже несколько раз обсуждали, но решение не принято, так как нет гарантии безопасности, – объяснил президент Татарстана.

Он поручил совместно с Роспотребнадзором обсудить предложенные предпринимателем меры и вынести решение о возможности открытия парикмахерских во время самоизоляции в Татарстане.

Уже сегодня, 15 апреля, предложения по мерам профилактики коронавируса при оказании парикмахерских услуг Роспотребнадзор республики направил в Кабмин региона. Об этом замруководителя управления Марина Трофимова сообщила на заседании оперативного центра по рассмотрению обращений предпринимателей в период пандемии коронавируса.

Так, на каких условиях разрешили открыть парикмахерские во время самоизоляции в Татарстане?

Разработанные Роспотребнадзором требования гласят, что, во-первых, к работе нельзя допускать сотрудников старше 65 лет или больных хроническими заболеваниями.

Во-вторых, владельцы салонов красоты и парикмахерских обязаны отслеживать соблюдение гигиены работников и состояние их здоровья.

В-третьих, проводить ежедневную дезинфекцию помещения и соблюдать в нем между людьми социальную дистанцию в 1,5 метра.

В-четвертых, клиентов на стрижку можно принимать только по предварительной записи.

Именно при соблюдении данных условий Роспотребнадзор республики не будет возражать против выдачи разрешения на работу парикмахерских во время самоизоляции в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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