В Чувашии умер первый пациент с коронавирусом

15 апреля в Чувашии зафиксировали первую смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. У 79-летней женщины с тяжелой сопутствующей патологией COVID-19 подтвердился 10 апреля во время тестирования - пенсионерка контактировала с зараженным человеком.

В этот же день пациентку госпитализировали в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. Во время лечения у женщины развилась дыхательная недостаточность.

– Медицинские работники оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пациентка скончалась, – сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии. – Приносим свои соболезнования родным и близким.

15 апреля в Чувашии коронавирусом заразились еще 13 человек. Пять из них – сотрудники Второй городской больницы Чебоксар. Все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения анализов от Нижегородской лаборатории.

Так, количество случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 79. Двое зараженных уже выздоровели. На сегодня под медицинским наблюдением находятся 1038 человек.