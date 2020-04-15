2020-04-15T18:31:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии умер первый пациент с коронавирусом

У 79-летней женщины наблюдалась тяжелая сопутствующая патология
Наиля ГАЛИМОВА
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У женщины коронавирус подтвердился 10 апреля во время тестирования контактных лиц.У женщины коронавирус подтвердился 10 апреля во время тестирования контактных лиц.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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15 апреля в Чувашии зафиксировали первую смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. У 79-летней женщины с тяжелой сопутствующей патологией COVID-19 подтвердился 10 апреля во время тестирования - пенсионерка контактировала с зараженным человеком.

В этот же день пациентку госпитализировали в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. Во время лечения у женщины развилась дыхательная недостаточность.

– Медицинские работники оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пациентка скончалась, – сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии. – Приносим свои соболезнования родным и близким.

15 апреля в Чувашии коронавирусом заразились еще 13 человек. Пять из них – сотрудники Второй городской больницы Чебоксар. Все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения анализов от Нижегородской лаборатории.

Так, количество случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 79. Двое зараженных уже выздоровели. На сегодня под медицинским наблюдением находятся 1038 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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