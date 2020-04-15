2020-04-15T16:56:56+03:00
Происшествия

В Казани в зоопарке "Река Замбези" произошел пожар

Ни животные, ни люди не пострадали [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 15 апреля, в 11.49 едкий дым идущий из-под крыши павильона приматов в казанском зоопарке "Река Замбези" заметили сотрудники зооботсада. В павильоне животных еще нет, сотрудники покинули опасное место самостоятельно и сообщили о происходящем в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

- Причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - В 14.36 ликвидация открытого горения на площади 15 квадратных метров.

В павильоне шли строительные работы по заполнению декоративных элементов интерьера пенополистиролом.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

СПРАВКА

Здание павильона одноэтажное размерами в плане 30 на 50 метров, кровля металлическая по деревянной обрешетке, здание пока не эксплуатируется.

К ликвидации возгорания привлекается 52 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 37 человек и 12 единиц техники.

В Казани в зоопарке "Река Замбези" произошел пожар.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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