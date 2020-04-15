2020-04-15T18:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области из больницы сбежала женщина, у которой заподозрили коронавирус

В контакте с ней оказались 22 человека, среди которых медики, полицейские и горожане
Алина ГАБДУЛИНА
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Пациентку врачам оперативно вернули полицейские.Пациентку врачам оперативно вернули полицейские.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 14 апреля, в клиническую больницу №172 в Димитровграде за медицинской помощью обратилась женщина. У нее была диагностирована пневмония и взят тест на коронавирус. Первичный результат оказался положительным, но лечиться пациентка не захотела.

- Эта больная цыганской национальности вчера самовольно покинула лечебное учреждение, но была доставлена обратно благодаря оперативным действиям полиции, - сообщает на своей странице в соцсети мэр Димитровграда Богдан Павленко.

Пока больная была в бегах, она поставила под угрозу жизнь и здоровье 22 человек. Речь идет о всех, кто контактировал с женщиной - медики, полицейские и простые горожане. Все они выявлены и так же помещены на карантин.

Известно, что в городе коронавирусом заражен один человек - мужчина, который 30 марта приехал и Москвы. У его дочери сейчас также подозревают COVID-19, так как первичный тест дал положительный результат. Под наблюдением врачей в городе остаются четыре человека, которые ранее прибыли из заграницы или контактировали с инфицированными.

- В ближайшее время ожидается возвращение ещё троих из заграничных поездок, - отметил Павленко.

Всего же в Ульяновской области выявлено 104 случая коронавируса, два человека выздоровели, один - скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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