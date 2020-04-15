"Меня лишили всего": финалистку первого шоу "Голос" Эльвиру Калимуллину обокрали, пока она спала

Неприятно началось утро для заслуженной артистки Татарстана, финалистки первого шоу "Голос" Эльвиры Калимуллиной. Неизвестные обнулили ее банковский счет, пока певица спала.

На утро Калимуллина обнаружила на своем телефоне более 10 сообщений о списании денег с ее банковского счета. Лишь когда он совсем опустел, карту, наконец, заблокировал сам банк.

По версии певицы, мошенники каким-то образом воспользовались ее персональными данными премиум клиента банка и таким образом сумели совершить списание денег. Правда, о какой сумме в итоге идет речь, Калимуллина так и не сообщает. Но судя по ее реакции, это были действительно немалые деньги.

- Я сейчас лежу и тупо реву от обиды и несправедливости. Я - артист, музыкант. Мой единственный заработок - это концертная деятельность, это сцена. Я зарегистрирована как ИП, всегда исправно плачу свои налоги моему драгоценному государство, все максимально прозрачно, живу по чести и совести, не нарушая закон. А теперь... меня лишили всего, - расстраивается в своем инстаграме Эльвира Калимуллина.

Молодая женщина переживает, что за время самоизоляции ее оставили без работы, без средств существования.

Сотрудники банка, по словам артистки, сообщили, что ничем помочь не могут - ни денег, ни гарантий. В итоге Калимуллину послали в полицию, писать заявление по факту мошенничества.