2020-04-15T14:28:16+03:00
Происшествия

"Меня лишили всего": финалистку первого шоу "Голос" Эльвиру Калимуллину обокрали, пока она спала

Мошенники обчистили банковский счет певицы из Татарстана
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
По словам певицы, в банке ей ничем не помогли и отправили в полицию.По словам певицы, в банке ей ничем не помогли и отправили в полицию.
Изменить размер текста:

Неприятно началось утро для заслуженной артистки Татарстана, финалистки первого шоу "Голос" Эльвиры Калимуллиной. Неизвестные обнулили ее банковский счет, пока певица спала.

На утро Калимуллина обнаружила на своем телефоне более 10 сообщений о списании денег с ее банковского счета. Лишь когда он совсем опустел, карту, наконец, заблокировал сам банк.

По версии певицы, мошенники каким-то образом воспользовались ее персональными данными премиум клиента банка и таким образом сумели совершить списание денег. Правда, о какой сумме в итоге идет речь, Калимуллина так и не сообщает. Но судя по ее реакции, это были действительно немалые деньги.

- Я сейчас лежу и тупо реву от обиды и несправедливости. Я - артист, музыкант. Мой единственный заработок - это концертная деятельность, это сцена. Я зарегистрирована как ИП, всегда исправно плачу свои налоги моему драгоценному государство, все максимально прозрачно, живу по чести и совести, не нарушая закон. А теперь... меня лишили всего, - расстраивается в своем инстаграме Эльвира Калимуллина.

Молодая женщина переживает, что за время самоизоляции ее оставили без работы, без средств существования.

Сотрудники банка, по словам артистки, сообщили, что ничем помочь не могут - ни денег, ни гарантий. В итоге Калимуллину послали в полицию, писать заявление по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В «Динамо-Казань» перешла центральная блокирующая из «Сахалина»
Под Ульяновском иномарка сбила двух девушек
Лишился более 6 миллионов рублей татарстанский бизнесмен при попытке купить изопропиловый спирт
В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова родилась внучка
Из-за пандемии коронавируса в Чувашии закрыли все храмы и кладбища
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Чебоксарах нашли живой пропавшую Викторию Александрову
В Казани успешно прооперировали 101-летнего пациента
В Марий Эл в реке Немда обнаружил тело женщины
В Чувашии создадут единую археологическую карту региона
На доставку в Чувашию сторожевого катера "Чебоксарец" выделено 25 миллионов рублей
Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры
В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции
В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски
Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост
Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус