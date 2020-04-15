2020-04-15T13:22:54+03:00
Происшествия

В Татарстане в аэропорту Бугульмы со взлетной полосы сошел самолет

ЧП произошло из-за поломки стойки шасси
Олег ЛУГОВОЙ
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Самолетом управлял курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Фото: FlugKerl2Самолетом управлял курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Фото: FlugKerl2
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Сегодня утром, 15 апреля, в 10.03 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение об авиа-ЧП в аэропорту Бугульмы.

Там за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Цессна 172 (бортовой номер 67419). У воздушного судна произошел подлом передней стойки шасси.

- Пострадавших, погибших нет. Розлива топлива нет. Аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили в МЧС Татарстана.

Известно, что в момент ЧП самолетом управлял курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Данное заведение проводит на территории Бугульминского района Татарстана учебные полеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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