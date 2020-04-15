В Татарстане в аэропорту Бугульмы со взлетной полосы сошел самолет
Сегодня утром, 15 апреля, в 10.03 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение об авиа-ЧП в аэропорту Бугульмы.
Там за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Цессна 172 (бортовой номер 67419). У воздушного судна произошел подлом передней стойки шасси.
- Пострадавших, погибших нет. Розлива топлива нет. Аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили в МЧС Татарстана.
Известно, что в момент ЧП самолетом управлял курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Данное заведение проводит на территории Бугульминского района Татарстана учебные полеты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»