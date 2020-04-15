2020-04-15T14:29:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане: люди надеются, что всех выпустят из дома в течение ближайших 2 недель

При этом 50% жителей республики предпочли бы переждать это время на даче
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Самыми важными вещами сейчас жители Татарстана назвали смартфоны, продукты и компьютеры.Самыми важными вещами сейчас жители Татарстана назвали смартфоны, продукты и компьютеры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Уже несколько недель жители Татарстана находятся в вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они не могут выйти из дома без крайней необходимости и цифрового пропуска. В регионе закрыты не только торговые центры и салоны красоты, но также храмы и кладбища.

50% татарстанцев предпочли бы “пересидеть” это время на даче, а 23,5% выбирают квартиры. К такому выводу пришел "Промрейтинг" после опроса 1,6 тысячи жителей республики.

- Чуть менее 20% опрошенных татарстанцев предполагают, что снятие ограничений на передвижение и возвращение к обычной жизни начнется в течение 2 недель. Оптимистов, ожидающих послабления в режиме самоизоляции в течение 1 недели, чуть меньше – 19%. Почти столько же – 18% респондентов ожидают нормализации обстановки только к началу лета, - отмечают специалисты.

Отметим, что 34,9% респондентов сейчас не работают, а 14,7% стали работать меньше. Если правда и те, для кого самоизоляция вынудила трудиться больше, таких 13,6%. Возможно именно удаленная работа привела к тому, что самыми важными вещами сейчас жители Татарстана назвали смартфоны, продукты и компьютеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В «Динамо-Казань» перешла центральная блокирующая из «Сахалина»
Под Ульяновском иномарка сбила двух девушек
Лишился более 6 миллионов рублей татарстанский бизнесмен при попытке купить изопропиловый спирт
В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова родилась внучка
Из-за пандемии коронавируса в Чувашии закрыли все храмы и кладбища
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Чебоксарах нашли живой пропавшую Викторию Александрову
В Казани успешно прооперировали 101-летнего пациента
В Марий Эл в реке Немда обнаружил тело женщины
В Чувашии создадут единую археологическую карту региона
На доставку в Чувашию сторожевого катера "Чебоксарец" выделено 25 миллионов рублей
Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры
В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции
В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски
Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост
Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус