Режим самоизоляции в Татарстане: люди надеются, что всех выпустят из дома в течение ближайших 2 недель

Уже несколько недель жители Татарстана находятся в вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они не могут выйти из дома без крайней необходимости и цифрового пропуска. В регионе закрыты не только торговые центры и салоны красоты, но также храмы и кладбища.

50% татарстанцев предпочли бы “пересидеть” это время на даче, а 23,5% выбирают квартиры. К такому выводу пришел "Промрейтинг" после опроса 1,6 тысячи жителей республики.

- Чуть менее 20% опрошенных татарстанцев предполагают, что снятие ограничений на передвижение и возвращение к обычной жизни начнется в течение 2 недель. Оптимистов, ожидающих послабления в режиме самоизоляции в течение 1 недели, чуть меньше – 19%. Почти столько же – 18% респондентов ожидают нормализации обстановки только к началу лета, - отмечают специалисты.

Отметим, что 34,9% респондентов сейчас не работают, а 14,7% стали работать меньше. Если правда и те, для кого самоизоляция вынудила трудиться больше, таких 13,6%. Возможно именно удаленная работа привела к тому, что самыми важными вещами сейчас жители Татарстана назвали смартфоны, продукты и компьютеры.