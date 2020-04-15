Пандемия коронавируса: чего больше всего боятся жители Татарстана, сидя в самоизоляции

С момента начала пандемии коронавируса в Татарстане зафиксировано 107 случаев заражения. Выздоровели пока только 17 человек. При этом страх перед инфекцией испытывают только 33% жителей республики. “Промрейтинг” выяснил, как люди относятся к происходящему в мире и чего больше всего боятся, сидя в самоизоляции. Специалистами были опрошены 1,6 тысяч татарстанцев.

Больше всего жители республики боятся не за себя, за жизнь и здоровье своих близких. Об этом заявили более половины опрошенных - 50,3%. Только за себя переживают 20,1% респондентов из Татарстана. Еще 16,1% жителей республики тревожит неопределенность сложившейся ситуации из-за коронавируса. Среди других частых причин для беспокойства и страха - снижение доходов и риск потери работы.

При этом о симптомах коронавируса и порядке действий при их обнаружении знает лишь 61% татарстанцев, а медицинские маски на улице готовы носить постоянно еще меньше - 52% опрошенных.

- Главным бытовым методом ограждения от инфекции коронавируса жители Татарстана называют «частое мытье рук с мылом». Вторым и третьим способом профилактики заболевания по популярности у татарстанцев называются «самоизоляция» и «частое проветривание помещения» соответственно, - сообщают специалисты.

Отметим, что 53,1% жителей Татарстана считают вероятность заражения COVID-19 минимальной, 22,2% - средней, 6% - высокой.