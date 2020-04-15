В среду, 15 апреля, стало известно, что в Чувашии коронавирусом заразились еще 13 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Так, количество случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 79.

Информацию о новых заболевших подтвердили в Минздраве региона. Однако подробностей в ведомстве пока не сообщают.

Отметим, что двое зараженных уже выздоровели. На сегодня под медицинским наблюдением в Чувашии находятся 1038 человек.