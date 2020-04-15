В Ульяновской области выявлено 18 новых случаев коронавируса
Число зараженных в регионе превысило 100 человек
На данный момент в регионе двое инфицированных выздоровели, одна скончалась.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ульяновской области зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, число инфицированных в регионе достигло 104 человек, двое из которых выздоровели, а одна - 68-летняя пенсионерка - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU