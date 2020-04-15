2020-04-15T12:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявлено 27 новых случаев коронавируса

Число зараженных в регионе достигло 118 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике семь человек выздоровело и одна инфицированная скончалась.С начала пандемии в республике семь человек выздоровело и одна инфицированная скончалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Марий Эл выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, число инфицированных в регионе выросло до 118 человек. Семеро из них выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

- Всего в стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 143 человека, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечится 121 пациент. Из них 31 в тяжелом состоянии, 89 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 48 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 5 пациентов, четыре – в удовлетворительном состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

В Звениговской ЦРБ находятся 4 пациента с подозрением на COVID-19 в состоянии средней степени тяжести.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы проходят курс лечения 5 пациентов с подозрением на коронавирус, у всех состояние средней степени тяжести, один – с кислородной поддержкой.

В инфекционное отделение Волжской центральной городской больницы госпитализированы 5 пациентов с подозрением на коронавирус в состоянии средней степени тяжести, трое – на кислородной поддержке.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении один пациент в состоянии средней степени тяжести.

В лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся два пациента в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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