2020-04-14T18:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 15 апреля 2020 года: в городе заражены 39 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в Чувашии выявлено 66 случаев заражения COVID-19.По последним данным в Чувашии выявлено 66 случаев заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Чувашии выявлено 66 случаев коронавируса. 39 из них приходятся на Чебоксары. Среди зараженных - десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы.

На данный момент в регионе выздоровело двое инфицированных. Под медицинским наблюдением остаются 878 человек.

О НАРУШИТЕЛЯХ

Ограничения, введенные из-за коронавируса, не всем кажутся важными. Среди нарушителей оказался частный детский центр "Джуниор" на улице Павлова в Чебоксарах. Когда сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в учреждение, там работала дежурная группа, в который было четыре ребенка.

Закрывать центра пришлось судебным приставам. Его деятельность приостановлена на 31 день.

О ПРЯМОЙ ЛИНИИ НА ТЕМУ КОРОНАВИРУСА

В среду, 15 апреля, в Чувашии состоится прямая линия на тему коронавируса. На вопросы будет отвечать рабочая группа при региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Трансляцию будет вести национальное телевидение.

Задать своей вопрос можно будет с 12.00 до 13.00 по телефону 26-00-36. Прием вопросов также организован по ссылке.

О РАБОТЕ ДЕТСКИХ САДОВ

Сейчас в детских садах Чебоксар работают 45 дежурных групп. Дети в них принимаются на основании заявлений родителей и справок от работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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