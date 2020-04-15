2020-04-14T18:42:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 15 апреля 2020 года: в горбольнице скончалась 68-летняя женщина

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Пенсионерка приехала из Москвы в Ульяновск 1 апреля, после чего почувствовала себя плохо. Фото: pixabay.comПенсионерка приехала из Москвы в Ульяновск 1 апреля, после чего почувствовала себя плохо. Фото: pixabay.com
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Вторник, 14 апреля, принес Ульяновску плохие новости. Утром в центральной горбольнице скончалась 68-летняя пациентка. Ранее у женщины, которая была госпитализирована с пневмонией, диагностировали коронавирус.

Пенсионерка приехала из Москвы в Ульяновск 1 апреля, после чего почувствовала себя плохо. Однако к медикам она не обращалась вплоть до 8 числа.

По последним данным в Ульяновской области выявлено 86 случаев коронавируса. Выздоровели пока только двое зараженных. Большинство инфицированных - 72 человека - жители Карсунского района или сотрудники местной больницы.

Предварительно инфекцию выявили еще у 23 человек. Ожидаются результаты их вторичного тестирования.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ЛАБОРАТОРИЙ

В Ульяновской области планируют открыть еще пять лабораторий, в которых будут проводиться тесты на COVID-19. Сейчас в регионе таких четыре, а к маю их будет девять. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов.

Так, в области смогут ежедневно проводить тысячу тестов на инфекцию. Обязательно проверять начнут работников соцзащиты, которые находятся в контакте с группой риска, полицейские и дружинники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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