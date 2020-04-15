2020-04-14T18:42:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 15 апреля 2020 года: в инфекционном отделении горбольницы находятся 109 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Число зараженных COVID-19 в Марий Эл выросло до 91.Число зараженных COVID-19 в Марий Эл выросло до 91.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным в Марий Эл зафиксирован 91 случай коронавируса. Об одиннадцати последних зараженных стало известно накануне. На данный момент в регионе семеро инфицированных вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

По данным Минздрава региона сейчас в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 109 пациентов. Из них 23 в тяжелом состоянии, 85 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 38 - нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ же находятся четыре ребенка, чье состояние оценивается как легкой степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ И ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

- В регионе проведено 8742 теста на COVID-19. Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 698 человек, в том числе 630 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус, - сообщает Роспотребнадзор Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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