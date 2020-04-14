Весь мир обеспокоен катастрофическим ростом заболеваемости коронавирусом, который парализовал нашу обычную жизнь. Но это не повод забыть о благотворительности. Инвалиды, сироты, одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные по-прежнему и даже более чем всегда нуждаются в нашем внимании и помощи.

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» запустил социальный проект «Дорога жизни», благодаря которому инвалиды – незрячие, глухие, колясочники, люди с диагнозом ДЦП, одинокие пенсионеры, малоимущие независимо от конфессиональной и национальной принадлежности, будут ежедневно получать бесплатное горячее питание и по необходимости, медикаменты, маски. Меню горячего питания ежедневно меняется, еда в ланч-боксах – правильная, вкусная и всегда свежеприготовленная.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ГОТОВАЯ ЕДА?

Проект прежде всего нацелен на помощь людям с различными ограничениями по здоровью. Многие из них не в состоянии не только купить продукты в магазине, но и самостоятельно приготовить еду, а в условиях самоизоляции затруднено передвижение родственников, которые могли бы им помочь. Покупать готовую еду за деньги не всегда позволяет и материальное положение: у большинства пенсии по старости или по инвалидности едва хватает на жизнь.

В рамках проекта также будет осуществляться раздача обедов и людям без определенного места жительства, потому что Фонд «Ярдэм» не может оставить в беде такую незащищённую группу населения, для которых получить тарелку горячей еды – вопрос жизни и смерти.

Список людей, которым помогает Фонд «Ярдэм» большой и с каждым днем в фонд «Ярдэм» поступает все больше просьб и заявок, и количество тех, кто рассчитывает на нашу помощь растет. Количество желающих получать обеды на сегодняшний день около 800 человек, а в Рамадан будет ещё больше). Мы убедительно просим Вас – не оставаться в стороне и поддержать нашу акцию! Мы надеемся, что благодаря неравнодушным людям – мы можем помочь всем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ланч-боксы с горячей едой будут доставляться волонтерами Фонда «Ярдэм» по адресам благополучателей с соблюдением необходимых правил и предписаний.

Перед выездом каждый волонтер проходит медицинский осмотр и инструктаж, при себе имеет справку о состоянии здоровья, волонтерскую справку Министерства по делам молодежи РТ или справку Фонда «Ярдэм», ему выдаются средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Волонтер подписывает соглашение о неразглашении персональных данных благополучателей.

При передаче соблюдаются меры предосторожности. Еда передается бесконтактным способом: волонтеры заранее по телефону предупреждают о своем приезде и просят поставить стул или табурет для передачи ланч-бокса, упакованного в полиэтиленовый пакет. После этого волонтер отходит на безопасную дистанцию, а благополучатель может забрать свой ланч-бокс с табурета.

При кормлении бездомных строго соблюдается, чтобы расстояние между людьми составляло не менее 2 метров.

В случае необходимости Фонд «Ярдэм» также помогает с приобретением необходимых медикаментов, которые передаются бесплатно.

Поэтому мы просим Вас оставаться дома, но не оставаться в стороне от тех, кто нуждается в помощи. Даже небольшая сумма может помочь им. И это не просто еда, прежде всего это внимание: люди, вынужденные сидеть дома, не забыты и каждому из них важно знать, что их судьба не безразлична окружающим.

Принять участие в данном проекте – накормить людей, имеющих трудности, помочь в покупке жизненно важных лекарств, может каждый. Стоимость одного ланч-бокса, с учётом доставки, обойдется благотворителю в 155 рублей.

Фонд «Ярдэм» призывает Вас к участию в этой благотворительной акции. Чем больше людей будут вовлечены в данный проект, тем большему количеству людей мы сможем оказать реальную помощь. Дай Бог Вам и Вашим близким здоровья, и да наградит Он каждого из нас за добрые дела. Будьте с нами, будьте с «Ярдэм»!

КАК ПОМОЧЬ?

Карта Сбербанка 4276 6200 3466 6796.

ФИО: Исмагилов Ильгам Фатхирахманович.

Карта Сбербанка прикреплена к номеру телефона +79600480778.

Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»: НИБФ «Ярдэм» ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530 БИК 049205603 р/с 40703810562000000971 к/с 30101810600000000603 в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк.

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих».

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?

Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, нет возможности приготовить еду, он может обратиться к нам по телефону 8 (843) 258-07-78 оставить заявку на получение ланч-боксов с горячей едой.