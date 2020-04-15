2020-04-14T18:46:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 15 апреля 2020 года: коронавирус нашли еще у четырех горожан

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Число зараженных COVID-19 в Татарстане перевалило за сто человек.Число зараженных COVID-19 в Татарстане перевалило за сто человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Набережных Челнах выявлено 14 случаев коронавируса, но двое зараженных уже выздоровели. О последних четырех инфицированных стало известно накануне.

Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицировано 107 человек, 17 из них выздоровели.

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Школьники и студенты Набережных Челнов продолжают учиться дистанционно. 157 человек, у которых не было технической возможности обучаться онлайн, получили ноутбуки.

- Были вопросы с наладкой образовательных платформ, на сегодняшний день в каждой школе есть четкое видение и понимание – каким образом должно быть организовано обучение. На сайте каждого образовательного учреждения есть вся необходимая информация. Если возникают вопросы по организации дистанционного обучения, по домашнему заданию – в любом случае, держим контакт с классными руководителями, администрацией школы, - отметил начальник управления образования и по делам молодежи в городе Рустем Хузин

Отметим, что в татарстанском автограде работает «горячая линия» по вопросам дистанционного обучения. Все вопросы можно задать по телефону: 8 (965) 623-85-25.

О ДЕТСКИХ САДАХ

На сегодняшний день в детских садах Набережных Челнов работают 293 дежурные группы. В них ежедневно находятся более 2,8 тысяч воспитанников.

Каждые два часа в детсадах дезинфицируют поверхности и обрабатывают помещения. Кроме того, в течении дня там проверяют детей.

О ХРАМАХ

Чтобы избежать распространения коронавируса, в Татарстане было решено и вовсе закрыть все храмы и другие культовые здания, а также территории, на которых они расположены. Исключение составляют священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и работы храмов.

Поэтому грядущую Пасху христианам из Набережных Челнов придется провести дома.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ КАРАНТИНЕ

Если раньше на обязательный карантин в Татарстане сразу отправлялись те, кто вернулся из заграницы, то сейчас в этот список попали и туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Все, кто придет в республику из этих городов две ближайшие недели должен находиться в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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