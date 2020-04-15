2020-04-14T18:48:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 15 апреля 2020 года: количество зараженных в городе выросло до 69

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 15 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане число инфицированных COVID-19 перевалило за сто.В Татарстане число инфицированных COVID-19 перевалило за сто.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данный момент в Казани было выявлено 69 случаев коронавируса. О 13 последних зараженных стало известно накануне.

Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицировано 107 человек, 17 из них уже выздоровели.

ВОЗДУХ СТАЛ ЧИЩЕ, НО...

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана отметили, что с 28 марта по 6 апреля в Казани воздух был чище, чем обычно. Из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции и, как следствия, уменьшения количества машин на дорогах в городском воздухе снизилась концентрация диоксида азота и формальдегида.

Вот только с 6 апреля все начало возвращаться на круги своя. Ведь ряд местных предприятий возобновили деятельность, и люди были вынуждены снова ездить на работу на автомобилях и общественном транспорте.

О НАРУШИТЕЛЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Однако не всем еще разрешено работать. Ежедневно приставам приходится опечатывать различные учреждения, которые функционируют, несмотря на запрет.

Так, в Казани приостановили деятельность салона красоты на улице Чистопольская, двух кафе на Лево-Булачной, парикмахерской и автосалона на Московской, кальянной на Профсоюзной, театра на Лобачевского и ресторана на Волкова.

О ХРАМАХ

Среди нарушителей режима самоизоляции оказался настоятель храма Преподобного Серафима Саровского на улице Сафиуллина. А все из-за того, что в Вербное воскресенье на службу в храм пришла масса людей.

После же, чтобы избежать распространения коронавируса, в Татарстане было решено и вовсе закрыть все храмы и другие культовые здания, а также территории, на которых они расположены. Исключение составляют священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и работы храмов.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ КАРАНТИНЕ

Если раньше на обязательный карантин в Татарстане сразу отправлялись те, кто вернулся из заграницы, то сейчас в этот список попали и туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Все, кто придет в республику из этих городов две ближайшие недели должен находиться в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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