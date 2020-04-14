В Марий Эл выявлено 11 новых случаев коронавируса
Число зараженных в регионе достигло 91
С начала пандемии в регионе выздоровели пять человек, одна зараженная скончалась.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, с начала пандемии в регионе был выявлен уже 91 случай заражения: пятеро из инфицированных вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU